Стали известны предварительные выплаты клубам по итогам сезона-2022/23

РПЛ рассчитала предварительные выплаты клубам по итогам сезона-2022/23, информирует «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что клубы на общем собрании решили изменить схему распределения доходов РПЛ с «60/40» на «50/50».

По данным источника, доход РПЛ за год должен составить больше 10 миллиардов рублей, из которых около 9 миллиардов будут распределены между командами.

Победитель чемпионата России по итогам сезона получит больше 1 миллиарда, серебряный призер — 915 миллионов, бронзовый — 847 миллионов. Три команды, занявшие последние места получат по 279 миллионов.

Чемпионат России сезона-2022/23 стартовал 15 июля.