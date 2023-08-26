В «Зените» объяснили отсутствие Эраковича в заявке на матч с «Уралом»

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала «СЭ» отсутствие в заявке на сегодняшний матч 6-го тура РПЛ 22-летнего центрального защитника Страхини Эраковича.

«Эракович получил небольшое повреждение, поэтому было принято решение не рисковать состоянием футболиста», — сказали в пресс-службе сине-бело-голубых.

Серб перешел к чемпионам России из «Црвены Звезды» 23 июля этого года. Игрок провел в составе команды Сергея Семака пять официальных встреч (четыре — в премьер-лиге, одну — в Кубке страны).