Осинькин не исключил, что Гарре восстановится от травмы в ближайшее время

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, когда ждать возвращения на поле полузащитника Бенхамина Гарре, который получил повреждение в матче пятого тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

«Обследование прошло. Планировалось, что он вернется через две-три недели. Надеемся, что даже раньше. Время покажет, сможет ли он играть в следующей встрече и в матче в Грозном. Надо подождать», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

23-летний аргентинец забил единственный гол самарцев в матче с «Рубином» и был заменен сразу после окончания первого тайма. В текущем сезоне Гарре забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 5 матчах РПЛ.