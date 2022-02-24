В тульском «Арсенале» отреагировали на слухи о возможном переносе матчей 19-го тура РПЛ

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев отреагировал на слухи о возможном переносе матчей 19-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мы ничего от лиги не получали. Будем действовать так, как нам скажут. Конечно, команда готовится в штатном режиме. Мы сейчас на сборах в Турции. Впереди паровоза бежать не стоит. Что нам скажут, то мы и будем делать», — сказал Аджоев «СЭ».

Матч 19-го тура Тинькофф РПЛ между «Сочи» и «Арсеналом» запланирован на субботу, 26 февраля. Начало — в 16.30 (мск).

Ранее ТАСС сообщил о временной приостановке работы аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе из-за ситуации с Украиной.