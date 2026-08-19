Как же не везет «Динамо» в атаке! Еще одно поражение, но за игру с «Краснодаром» не должно быть стыдно

«Быки» победили, но потеряли Батчи и Кривцова.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

19 августа, 20:45. ВТБ Арена (Москва)

Финалисты прошлого розыгрыша Пути РПЛ на этот раз встретились в группе В FONBET Кубка России, но равными соперниками их назвать было трудно. Если «Краснодар» начал текущий сезон очень уверенно («быки» не потерпели ни одного поражения), то «Динамо» после возвращения Сандро Шварца пока не впечатляет — в чемпионате бело-голубые занимают лишь 10-е место, одолеть получилось только «Динамо» из Махачкалы, и то не без труда.

Удручала в первую очередь атака москвичей — всего четыре забитых мяча в пяти встречах (не считая автогола Юрганова в кубковой встрече с «Факелом»). Как следует не работал прессинг, да и до Тюкавина мяч доставлялся слишком редко. Но в матче с «Зенитом» (0:3) «Динамо» смотрелось не так уж плохо, и кубковое противостояние с «Краснодаром» должно было ответить на множество вопросов. В первую очередь: прогрессирует ли команда или топчется на месте?

«Быки» на этом фоне смотрелись куда стабильнее — четыре победы из четырех в РПЛ и два очка после серии пенальти с «Ахматом» в Кубке. Мурад Мусаев качественно проводит перестройку, обходясь без услуг ушедшего Сперцяна и восстанавливающегося от повреждения Кордобы. Правда, в том числе из-за этого «Краснодар» лишь раз победил с разницей более чем в один мяч — пока молчит Воробьев, зато много берет на себя Кривцов, который находится в отличной форме. Правда, Никита, как и многие другие лидеры, начал игру на скамейке запасных.

И Шварц, и Мусаев ожидаемо провели большую ротацию своих составов, и больнее она ударила по гостям. «Динамо» в первом тайме смотрелось куда более уверенно — много контролировало мяч и обосновалось на чужой половине поля. Причиной тому и классные взаимодействия Глебова, Чавеса и Миранчука, и провал центральной зоны гостей, где откровенно не справлялись Ленини с Оздоевым.

Неплохо работали и динамовские фланги: на 17-й минуте Скопинцев качнул Боселли и пробил в дальний угол — Корякин успел сложиться. Чуть позже вратарь «Краснодара» блокировал уже атаку с противоположного края, прервав прострел Зайдензаля. Активничало «Динамо» в том числе на стандартах — Корякин потащил удар Фернандеса после подачи с углового, а минутами позже Сергееву не хватило совсем чуть-чуть, чтобы переправить мяч в сетку.

Но «Динамо» порой чересчур заигрывалось, наслаждаясь своим преимуществом. Первый тревожный звоночек прозвучал в середине тайма, когда гости разыграли роскошную комбинацию в касание, которую завершил Боселли. Но судья зафиксировал офсайд у отдававшего пас пяткой Мукаилова. Зато удача повернулась лицом к 19-летнему форварду «Краснодара» незадолго до перерыва — Уткин здорово разобрался в чужой штрафной и сделал скидку на Казбека, который уверенно отправил мяч в сетку, не оставив Лещуку шансов.

Второй тайм превратился в череду опасных моментов у обоих ворот. Повлиял на это и ряд замен, которые тренеры произвели уже к 53-й минуте — на поле появились Артур с Бителло у «Динамо» и Кривцов с Воробьевым у «Краснодара». А до этого команды успели обменяться убойными эпизодами, однако Лещук и Корякин оказались на высоте. Особенно впечатлил сейв вратаря «быков», который чудом успел среагировать на удар Миранчука.

Как и в первом тайме, активнее смотрелось «Динамо» — получалось много комбинировать и проникать в штрафную, невероятный момент упустил Сергеев, который в подкате не смог как следует попасть по мячу. Но мяч просто отказывался залетать в ворота Корякина, и во многом это заслуга именно вратаря, проведшего потрясающую встречу.

«Краснодар» победил и вышел на первое место и в Кубке России. Но, похоже, лишился двух важнейших игроков: Батчи вынужденно покинул поле в самом начале второго тайма, а Кривцова увели под руки и со льдом на задней поверхности бедра на 75-й минуте. И это может серьезно повлиять на потенциал и темп «быков» в каждом турнире. Очень обидно!

«Динамо» же продолжило неудачную серию, хотя игра становится все более цельной и интересной. Добавить бы еще фарта!