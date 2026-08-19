Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

«Рубин» в серии пенальти обыграл «Спартак» в Кубке

Алина Савинова
Жак Сиве и Игор Вуячич.
Фото ФК «Рубин»

«Рубин» победил «Спартак» в матче 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1, пенальти 5:3. Игра прошла в Казани на «Ак Барс Арене».

В основное время на гол нападающего хозяев Жака Сиве на 11-й минуте точным ударом ответил Манфред Угальде на 62-й минуте.

Бывший форвард казанской команды Мирлинд Даку, который 6 августа перешел в «Спартак», начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 76-й минуте. В серии пенальти он реализовал свой удар. С 11-метрового у красно-белых промахнулся Наиль Умяров.

Московская команда набрала 4 очка и занимает первое место в группе А. Казанцы с 2 очками располагаются на последней строчке.

Следующий матч в Кубке России «Спартак» проведет 2 сентября дома против «Родины». «Рубин» в этот же день на выезде встретится с «Оренбургом».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
19 августа, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:1
Спартак
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Рэперу Пи Дидди могут предъявить обвинения в связи с убийством Тупака Шакура
Как российские футболисты выступали в чемпионате Турции. Батраков станет 24-м в списке
Украинка во время задержания покусала польского полицейского
За что ненавидят главного инсайдера в мире футбола. Фабрицио Романо попал под пресс
Симоньян заявила о решении оплатить штраф пытавшегося сбить БПЛА фермера
Батраков — в «Галатасарае» за космические деньги. Что известно о главном трансфере лета и будет ли теперь «Локомотиву» совсем плохо
Популярное видео
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
Гол Мукаилова принес «Краснодару» победу над московским «Динамо» в кубковом матче
«Краснодар» победил «Динамо» в Москве: онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России, расписание и результаты: «Краснодар» обыграл «Динамо», «Зенит» победил «Крылья Советов» и другие матчи 18-20 августа
«Динамо» — «Краснодар»: Кривцов получил травму
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: «быки» вышли вперед в концовке первого тайма
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Рубин» — «Спартак»: команды перевели матч в серию пенальти

«Динамо» — «Краснодар»: «быки» вышли вперед в концовке первого тайма
Новости
RSS RSS
Все новости