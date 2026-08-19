«Рубин» в серии пенальти обыграл «Спартак» в Кубке

«Рубин» победил «Спартак» в матче 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1, пенальти 5:3. Игра прошла в Казани на «Ак Барс Арене».

В основное время на гол нападающего хозяев Жака Сиве на 11-й минуте точным ударом ответил Манфред Угальде на 62-й минуте.

Бывший форвард казанской команды Мирлинд Даку, который 6 августа перешел в «Спартак», начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 76-й минуте. В серии пенальти он реализовал свой удар. С 11-метрового у красно-белых промахнулся Наиль Умяров.

Московская команда набрала 4 очка и занимает первое место в группе А. Казанцы с 2 очками располагаются на последней строчке.

Следующий матч в Кубке России «Спартак» проведет 2 сентября дома против «Родины». «Рубин» в этот же день на выезде встретится с «Оренбургом».