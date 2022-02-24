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Сергей Юран: «Мамаев — адекватный парень, Жирков — трудяга»

Юран рассказал, что думает о новичках «Химок» Мамаеве и Жиркове
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Новый главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил готовность к возобновлению сезона Павла Мамаева и Юрия Жиркова.

— Первый матч у вас сразу же против «Динамо», которое борется за первое место...

— А у нас впереди 12 финалов. Я ребятам сказал, что в каждом матче все должны таскать рояль. Все без исключения! Включая меня. В турнирную таблицу мы сейчас не смотрим. А вот когда чемпионат закончится и мы останемся в РПЛ, вот тогда и сыграем на пианино. Но пока, повторюсь, придется его таскать.

— Павел Мамаев, у которого далеко не самая безупречная биография, готов таскать этот рояль? Он сильно изменился ментально за последнее время?

— Я общаюсь с Павлом — вообще никаких проблем. Очень адекватный парень. Прекрасно понимает, что от него хотят. Считаю, он будет нам помощником. Я сам человек прямой. Сразу обозначаю условия. Мы либо договариваемся на берегу и все впрягаемся в общее дело, тащим этот рояль, либо лучше сразу расстаться. Это же простые истины. Все нормально, налаживаем со всеми контакт. С бразильским защитником Бруно я практикую португальский язык. Тоже полезно.

— Юрий Жирков пропустил полгода. В какой он сейчас форме?

— Юра как был, так и остался скромным парнем. Иногда даже и не замечаешь, что он в команде. Профессионально работает, тихо, спокойно. Мы с ним пообщались. Возрастные футболисты сами должны давать мне посыл: сколько минут они смогут провести на поле на своем максимуме. Пусть это будет даже полчаса, но они должны выложиться на все 100 процентов. Они все взрослые ребята, тот же Павел Мамаев, сами все прекрасно понимают. Прошли в футболе серьезный путь, чувствуют свой организм. Юрка — трудяга. Я в нем уверен. Никогда не халтурит.

После 18 туров «Химки» набрали 14 очков и занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ. Весеннюю часть чемпионата команда начнет 26 февраля домашней игрой против московского «Динамо».

Полностью интервью Сергея Юрана «СЭ» читайте здесь

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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