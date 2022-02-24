Новый главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил готовность к возобновлению сезона Павла Мамаева и Юрия Жиркова.

— Первый матч у вас сразу же против «Динамо», которое борется за первое место...

— А у нас впереди 12 финалов. Я ребятам сказал, что в каждом матче все должны таскать рояль. Все без исключения! Включая меня. В турнирную таблицу мы сейчас не смотрим. А вот когда чемпионат закончится и мы останемся в РПЛ, вот тогда и сыграем на пианино. Но пока, повторюсь, придется его таскать.

— Павел Мамаев, у которого далеко не самая безупречная биография, готов таскать этот рояль? Он сильно изменился ментально за последнее время?

— Я общаюсь с Павлом — вообще никаких проблем. Очень адекватный парень. Прекрасно понимает, что от него хотят. Считаю, он будет нам помощником. Я сам человек прямой. Сразу обозначаю условия. Мы либо договариваемся на берегу и все впрягаемся в общее дело, тащим этот рояль, либо лучше сразу расстаться. Это же простые истины. Все нормально, налаживаем со всеми контакт. С бразильским защитником Бруно я практикую португальский язык. Тоже полезно.

— Юрий Жирков пропустил полгода. В какой он сейчас форме?

— Юра как был, так и остался скромным парнем. Иногда даже и не замечаешь, что он в команде. Профессионально работает, тихо, спокойно. Мы с ним пообщались. Возрастные футболисты сами должны давать мне посыл: сколько минут они смогут провести на поле на своем максимуме. Пусть это будет даже полчаса, но они должны выложиться на все 100 процентов. Они все взрослые ребята, тот же Павел Мамаев, сами все прекрасно понимают. Прошли в футболе серьезный путь, чувствуют свой организм. Юрка — трудяга. Я в нем уверен. Никогда не халтурит.