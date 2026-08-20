Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

В «Спартаке» не видят «кармической проблемы» в концерте «Ленинграда» на «Лукойл Арене»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Заместитель генерального директора по коммерции и развитию «Спартака» Вячеслав Соловьев в комментарии для «СЭ» отметил, что не видит проблемы в выступлении группы «Ленинград» на «Лукойл Арене».

— Каково для кармы то, что группа «Ленинград» выступала на «Лукойл Арене»? Шнур неоднократно критиковал «Спартак», все знают, что он болеет за «Зенит».

— В моем понимании, если бы он выступал на арене во время матчдэя, это ужасно и для кармы, и для бренда, и для позиционирования. Он болеет ярковыраженно за другую команду. Но если он выступает в Москве, арендует стадион и собирает в нашем родном городе полный стадион, делает крутое шоу, и люди в том числе знакомятся через его творчество со стадионом, и он ничего не говорит про «Спартак», не выходит с шарфом «Зенита» на поле...Последний его концерт прошел очень достойно. Если вспомнить его концерты 15 лет назад и сейчас — это два разных Шнура. Так что я глобальной и кармической проблемы в этом не вижу.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
ФСБ и Росгвардия пресекли незаконную добычу краснокнижной рыбы в ДНР
Что произошло за ночь 20 августа. Главное
В Севастополе ограничили подачу электричества из-за перегрузки сетей
Батраков — в «Галатасарае» за космические деньги. Что известно о главном трансфере лета и будет ли теперь «Локомотиву» совсем плохо
«Я совершил огромную ошибку». Австралийский теннисист Кирьос сдал положительный допинг-тест на наркотики
За что ненавидят главного инсайдера в мире футбола. Фабрицио Романо попал под пресс
Популярное видео
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тарасов считает, что Дзюба помог бы «Родине»: «Он точно даст результат»

В «Спартаке» рассказали, сколько клуб зарабатывает на концертах на «Лукойл Арене»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости