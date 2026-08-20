В «Спартаке» не видят «кармической проблемы» в концерте «Ленинграда» на «Лукойл Арене»

Заместитель генерального директора по коммерции и развитию «Спартака» Вячеслав Соловьев в комментарии для «СЭ» отметил, что не видит проблемы в выступлении группы «Ленинград» на «Лукойл Арене».

— Каково для кармы то, что группа «Ленинград» выступала на «Лукойл Арене»? Шнур неоднократно критиковал «Спартак», все знают, что он болеет за «Зенит».

— В моем понимании, если бы он выступал на арене во время матчдэя, это ужасно и для кармы, и для бренда, и для позиционирования. Он болеет ярковыраженно за другую команду. Но если он выступает в Москве, арендует стадион и собирает в нашем родном городе полный стадион, делает крутое шоу, и люди в том числе знакомятся через его творчество со стадионом, и он ничего не говорит про «Спартак», не выходит с шарфом «Зенита» на поле...Последний его концерт прошел очень достойно. Если вспомнить его концерты 15 лет назад и сейчас — это два разных Шнура. Так что я глобальной и кармической проблемы в этом не вижу.