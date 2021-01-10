В «Тамбове» назвали ерундой слухи, что руководство клуба предложило игрокам ехать на сбор за свой счет

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала слухи, что игроки клуба будут добираться на сборы в Крымск за свои деньги.

«Это все полная ерунда, никто таких распоряжений не давал, — сказала Коновалова «СЭ». — Откуда такая информация взята мне не очень понятно. Мы покупаем билеты для футболистов в обычном режиме. У них есть телефон менеджера, через которого они заказывают билеты. И не приезжать на сборы они тоже не грозились».

(Данил Алешин)

Костюков прокомментировал информацию, что руководство «Тамбова» предложило игрокам ехать на сбор за свой счет