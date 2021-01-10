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Костюков прокомментировал информацию, что руководство «Тамбова» предложило игрокам ехать на сбор за свой счет

17:17
Михаил Костюков. Фото ФК «Тамбов».
Михаил Костюков. Фото ФК «Тамбов».
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Нападающий «Тамбова» Михаил Костюков прокомментировал информацию о том, что игрокам команды придется ехать на сбор в Крымск за свой счет.

— Я еще ничего подобного не слышал, — сказал Костюков «СЭ». — Жду, когда позвонят и расскажут, где и в какие даты будет сбор. В команде мы тоже ничего не обсуждали на эту тему. Если действительно скажут ехать за свой счет, мне кажется, это будет совсем перебор.

(Сергей Федоров)

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