Костюков прокомментировал информацию, что руководство «Тамбова» предложило игрокам ехать на сбор за свой счет

Нападающий «Тамбова» Михаил Костюков прокомментировал информацию о том, что игрокам команды придется ехать на сбор в Крымск за свой счет.

— Я еще ничего подобного не слышал, — сказал Костюков «СЭ». — Жду, когда позвонят и расскажут, где и в какие даты будет сбор. В команде мы тоже ничего не обсуждали на эту тему. Если действительно скажут ехать за свой счет, мне кажется, это будет совсем перебор.

(Сергей Федоров)