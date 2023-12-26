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Сегодня, 11:23

В «Сочи» рассказали о планах команды на зимнее трансферное окно

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что в зимнюю паузу команда намерена в первую очередь усилить линию нападения.

Ранее сообщалось, что зимой в клуб могут перейти два игрока «Зенита»: полузащитник Александр Ерохин и защитник Дмитрий Чистяков.

«На данный момент наш клуб не будет комментировать какие-то конкретные кандидатуры, потому что сейчас ведется большая работа по усилению состава. И пока нет смысла останавливаться на каких-то отдельных игроках. Чуть позже что-то уже будет вырисовываться по некоторым кандидатам. Но в любом случае нам точно хотелось бы укрепить позиции в линии нападения», — цитирует Рубашко РИА «Новости».

По итогам первой части сезона «Сочи» с 11 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ.
Источник: https://rsport.ria.ru/20231226/sochi-1918106955.html
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
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