В «Сочи» отреагировали на информацию о задержках зарплат

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал «СЭ» информацию о том, что в клубе есть задержки по зарплатам.

«Это технический момент. Февральская зарплата закрывается в марте, месяц еще не закончился, так что даже не вижу поводов для каких-то обсуждений. У нас все нормально», — заявил «СЭ» генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

Команда занимает четвертое место в Тинькофф российской премьер-лиге, имея в активе 40 очков в 23 матчах.

(Константин Алексеев)