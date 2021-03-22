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В «Сочи» отреагировали на информацию о задержках зарплат

22 марта 2021, 23:55
Игроки &amp;quot;Сочи&amp;quot;. Фото Александр Ступников., ФК «Спартак»
Игроки &amp;quot;Сочи&amp;quot;. Фото Александр Ступников., ФК «Спартак»
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал «СЭ» информацию о том, что в клубе есть задержки по зарплатам.

«Это технический момент. Февральская зарплата закрывается в марте, месяц еще не закончился, так что даже не вижу поводов для каких-то обсуждений. У нас все нормально», — заявил «СЭ» генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

Команда занимает четвертое место в Тинькофф российской премьер-лиге, имея в активе 40 очков в 23 матчах.

(Константин Алексеев)

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