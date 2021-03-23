Соболев назвал европейские чемпионаты, в которых он хотел бы выступать

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев в интервью «СЭ» назвал европейские чемпионаты, в которых он хотел бы попробовать свои силы.

— Сами вы настроены все-таки попробовать на вкус зарубежный чемпионат?

— Конечно, хочу. Иностранный футбол смотрю, и однажды хотелось бы оказаться его частью. Но, наверное, пока рано. Надо еще поиграть в «Спартаке», выиграть в нем что-то, сыграть в Лиге чемпионов... Я же и в сборной ни разу еще не провел 90 минут. Короче — надо прибавлять, работать, крепнуть.

— Куда-то конкретно хотите?

— Не Испания точно, там не мой футбол. Германия, Италия, Англия — в один из трех этих чемпионатов.

— Не обязательно из их верхних пятерок? А то у многих российских игроков почему-то только такие ожидания.

— Конечно, не обязательно. Кто меня в верхнюю пятерку возьмет?

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Соболевым можно прочитать здесь.