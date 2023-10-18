В «Рубине» подтвердили информацию об иске экс-тренера Уткульбаева

В пресс-службе «Рубина» ответили на вопрос «СЭ» об иске от бывшего главного тренера Юрия Уткульбаева, которые пытается взыскать с казанцев задолженности по зарплате и за выход в РПЛ.

Ранее «Известия» сообщили, что Уткульбаев подал жалобу в Палату по разрешению споров РФС и намерен отсудить более 6 миллионов рублей у казанского клуба.

«Рубин» действительно получил иск от Юрия Уткульбаева. Но комментировать детали спора клуб со своей стороны считает преждевременным, поскольку пока нет решения по данному вопросу», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Под руководством Уткульбаева казанская команда в восьми матчах одержала четыре победы и четырежды сыграла вничью. В апреле 2023 года «Рубин» и тренер расторгли трудовой договор.