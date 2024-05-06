ЦСКА — «Рубин»: команды обменялись голами в концовке первого тайма

ЦСКА и «Рубин» играют вничью после первого тайма матча 27-го тура РПЛ — 1:1.

Счет открыли казанцы благодаря голу Ильи Рожкова на 42-й минуте, спустя четыре минуты вингер армейцев Аббосбек Файзуллаев замкнул подачу с правого фланга от Келлвена.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.