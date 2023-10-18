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Сегодня, 15:13

Представитель Макарова сообщил, что футболист тренируется в общей группе «Динамо»

Алина Савинова
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Футбольный юрист Дмитрий Кигинько рассказал, что полузащитник «Динамо» Денис Макаров без ограничений тренируется в общей группе бело-голубых.

Решение об участии футболиста в матче 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» будет принято ближе к дате встречи.

«Денис тренируется в общей группе «Динамо», все хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Кигинько.

В этом сезоне 25-летний Макаров провел 11 матчей за «Динамо» во всех турнирах и забил три гола.

Матч между «Локомотивом» и «Динамо» пройдет 21 октября. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-makarova-denis-treniruetsya-v-obshhej-gruppe-dinamo/
Денис Макаров
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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В «Рубине» подтвердили информацию об иске экс-тренера Уткульбаева

Исполком РФС состоится 26 октября
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

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