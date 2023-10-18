Агент: «Тюкавин работает в общей группе «Динамо», у него не было травмы»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что футболист готов сыграть в субботнем матче против «Локомотива».

«Будет ли Костя готов сыграть на выходных? У команды давно тренировки идут, он работает в общей группе, а кто будет играть — это вопрос Личке. У Тюкавина и не было травмы, он готовится в рабочем режиме», — приводит «РБ спорт» слова Сафонова.

Тюкавин пропускал кубковый матч против «Спартака» (3:0), но затем принял участие в игре 11-го тура РПЛ против «Факела» (0:0), проведя на поле 69 минут. Всего в текущем сезоне 21-летний футболист провел 14 матчей за бело-голубых, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

Матч 12-го тура РПЛ между динамовцами и железнодорожниками пройдет 21 октября. Начало — в 16.30 по московскому времени.