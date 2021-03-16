В РФС прокомментировали детали инцидента с Обуховым

В службе коммуникаций РФС пояснили детали по допинговому делу нападающего Владимира Обухова. Форварду «Ростова» может грозит дисквалификация в соответствии с антидопинговыми правилами.

«Взаимодействием с антидопинговыми органами занималась службы медико-биологического обеспечения, в частности ее руководитель Константин Моденов.

Александр Алаев как генеральный Секретарь РФС руководит работой и координирует действия РФС, в том числе и сотрудника, ответственного за антидопинговое обеспечение. Взаимодействие руководства национальных спортивных федераций с антидопинговыми организациями регламентировано соответствующими нормативными документами.

Российский футбольный союз проведет проверку в отношении всех аспектов дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил.

Порядок действий в отношении спортсмена, в отношении которого возбуждено дисциплинарное дело о возможном нарушении антидопинговых правил, оговорен в соответствующей нормативной документации, в том числе во Всемирном антидопинговом кодексе, Общероссийских антидопинговых правилах и антидопинговом регламенте ФИФА", — рассказали «РБ-Спорт» в службе коммуникаций РФС.

15 марта портал «Чемпионат.ком» опубликовал письмо ФИФА к РФС, в котором подозревает нападающего «Ростова» Владимира Обухова в употреблении допинга.

Позже Российский футбольный союз подтвердил, что двоих футболистов и одну футболистку действительно подозревают в употреблении допинга в 2013 году. По данным Telegram-канала «Мутко против», вторым футболистом является игрок «Звезды» Иван Князев, а девушкой-футболисткой — Дарья Мещерякова.