ЦСКА против «Зенита» — центральный матч 23-го тура чемпионата России. Игра состоится в Москве 17 марта, начало в 20.00. Сделать ставку на битву топ-клубов можно с приветственным бонусом для новых игроков — получите до 10 000 рублей.

На зимний перерыв «Зенит» и ЦСКА уходили в качестве лидеров РПЛ — питерцы опережали армейцев на четыре очка. Однако рестарт сезона ни тем, ни другим не удался.

«Зенит» сначала вылетел из БЕТСИТИ Кубка России, а затем набрал всего четыре очка в трех турах РПЛ — совсем не чемпионский график.

ЦСКА пусть и вышел в четвертьфинал кубкового турнира, но в трех матчах РПЛ потерпел два поражения, пропустив вперед «Спартак». Неудивительно, что в очередной раз пошли разговоры о возможной отставке главного тренера Виктора Гончаренко.

У «Зенита» дела идут все же получше. В минувшие выходные сине-бело-голубые разгромили на своем поле «Ахмат» — 4:0. Наконец забил Артем Дзюба. Пусть гол и получился неказистым — с метра в пустые ворота после рикошета, — но даже такой мяч способен придать уверенности форварду. Тогда как ЦСКА провел невыразительную игру в Туле, уступив «Арсеналу» — 0:2.

Не до конца ясна ситуация с Мариу Фернандесом — бразилец избежал серьезной травмы, однако последствия удара в голову могут быть непредсказуемыми. Да и из четырех последних встреч три остались за «Зенитом», а еще одна завершилась вничью.

Поэтому БЕТСИТИ считает фаворитом гостей и дает коэффициент 2.40 на победу «Зенита». Поставить на победу ЦСКА можно за 3.20, ничья оценивается в 3.30.

«Зенит» регулярно забивает ЦСКА — в четырех последних очных матчах питерцы наколотили десять голов. В трех последних турах команда Сергея Семака отличилась семь раз, поэтому можно ожидать продолжения серии.

Прогноз «СЭ»: тотал голов «Зенита» больше 1.5. Поставить на такой исход в БЕТСИТИ можно с высоким коэффициентом 2.15, да еще и с приятным бонусом — получите до 10 000 рублей на первый депозит.