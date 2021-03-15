В «Ростове» сообщили, что клуб не получал официальных писем по подозреваемому в употреблении допинга Обухову
«Ростов» на официальном сайте опубликовал заявление по поводу ситуации с форвардом Владимиром Обуховым.
В клубе утверждают, что никаких официальных писем по игроку не получали.
«Не понимаю, почему о подобных инцидентах журналисты узнают раньше, чем клуб. Тем более не понимаю, почему в заголовках фигурирует заявление о том, что футболист нашего клуба попался на допинге. Разумеется, это не так.
Даже если эпизод имел место быть, то нужно четко обозначать, что речь идет о событии 2013 года, когда футболист являлся игроком «Спартака» и выступал за «Торпедо» на правах аренды», — говорится в заявлении.
15 марта на сайте «Чемпионата» было опубликовано письмо ФИФА к РФС, в котором сообщается о подозрении Обухова в употреблении допинга.
Позже РФС подтвердил, что двоих игроков и одну футболистку действительно подозревают в употреблении допинга в 2013 году. По данным Telegram-канала «Мутко против», вторым футболистом является игрок «Звезды» Иван Князев, а девушкой-футболисткой — Дарья Мещерякова.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю