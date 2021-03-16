Агент Мануэля Фернандеша рассказал, зачем португалец приезжал в Москву
12:55
Агент Пауло Барбоза, который представляет интересы полузащитника «Кайсериспора» Мануэля Фернандеша, в разговоре с «СЭ» рассказал, зачем португалец приезжал в Россию. Фернандеш посетил матч 22 тура между «Локомотивом» и «Сочи» (3:1).
«В России у Мануэля много друзей, он приезжал повидаться с ними. Решил сходить на матч, тем более, «Локомотив» — его клуб. Стоит ли ждать его в России, как футболиста? Он еще не закончил сезон. Поживем — увидим, пока рано говорить», — заявил «СЭ» Барбоза.
35-летний футболист выступал за «Локо» с 2014 по 2019 год, после чего отыграл 16 игр за «Краснодар».
(Севастиан Терлецкий)
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...