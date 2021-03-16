Агент Мануэля Фернандеша рассказал, зачем португалец приезжал в Москву

Агент Пауло Барбоза, который представляет интересы полузащитника «Кайсериспора» Мануэля Фернандеша, в разговоре с «СЭ» рассказал, зачем португалец приезжал в Россию. Фернандеш посетил матч 22 тура между «Локомотивом» и «Сочи» (3:1).

«В России у Мануэля много друзей, он приезжал повидаться с ними. Решил сходить на матч, тем более, «Локомотив» — его клуб. Стоит ли ждать его в России, как футболиста? Он еще не закончил сезон. Поживем — увидим, пока рано говорить», — заявил «СЭ» Барбоза.

35-летний футболист выступал за «Локо» с 2014 по 2019 год, после чего отыграл 16 игр за «Краснодар».

(Севастиан Терлецкий)