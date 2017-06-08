В первом туре "Зенит" полетит в Хабаровск, а "Спартак" играет с "Динамо"

"СЭ" стал известен предварительный календарь первого тура чемпионата России-2017/18, который сегодня рассматривается на общем собрании РФПЛ.
Планируется, что будут утверждены первые 8 туров, а дальнейшее точное расписание будет известно по результатам отборочных турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Важная деталь – несмотря на то, что датой первого тура стоит 16 июля, все пары в этот день не сыграют. Тур будет разнесен на несколько дней. Кроме того, 14 июля – дата Суперкубка, в котором встретятся "Спартак" и "Локомотив", и две эти команды сыграют уже на неделе с 17 по 22 июля. (Сергей ЕГОРОВ)
В первом туре встречаются:
"Анжи" – ЦСКА
"Локомотив" – "Арсенал"
"СКА-Хабаровск" – "Зенит"
"Рубин" – "Краснодар"
"Тосно" – "Уфа"
"Спартак" – "Динамо"
"Урал" – "Ростов"
"Терек" – "Амкар"
Ранее лига утвердила проект структуры календаря и сроки турнира очень жесткие.
– Премьер-лига получила письмо, в котором содержится просьба главного тренера сборной закончить чемпионат-2017/18 12-13 мая, – эта цитата из интервью "СЭ" президента премьер-лиги Сергея Прядкина. Впрочем, есть и такая версия: согласно контракту с ФИФА на проведение ЧМ, все объекты инфраструктуры должны быть свободны за месяц до старта.
Это значит, что РФПЛ стартует очень рано. После перехода на систему "осень-весна" соревнования начинались 20 июля (2012/13), 14 июля (2013/14), 1 августа (2014/15), 17 июля (2015/16) и 30 июля (2016/17).
В этом сезоне особая сложность – он "зажат" между Кубком конфедераций и чемпионатом мира, и в случае выхода сборной России из группы на первом из этих турниров у футболистов нашей национальной команды почти не будет отпуска.
Первый тур запланирован на 16 июля. Но даты в проекте структуры календаря размечаются обычно на воскресенье, и начать играть могут и раньше – 15-го. Так, судя по всему, и произойдет.
КОГДА НАСТУПИТ ЗИМНЯЯ ПАУЗА?
До ухода в отпуск команды проведут 20 туров – последний в этом году намечен на 10 декабря.
В прошлом сезоне играли до 5 декабря, в 2015-м – до 4-го, в 2014-м и 2013-м – до 8-го, в 2012-м – до 10-го.
В случае неблагоприятного прогноза и непогоды есть возможность переноса на две резервные даты – 29 ноября и 25 февраля. В первом случае, впрочем, предстоит провести три тура за неделю – с 26 ноября по 3 декабря, во втором – рестарт состоится еще календарной зимой.
КОГДА ВОЗОБНОВИТСЯ ЧЕМПИОНАТ?
Пауза должна закончиться 4 марта. Важно отметить, что, несмотря на плотный календарь, весной не будут проводить туры через два дня на третий. Такой отрезок за весь сезон всего один – в период с 6 по 13 августа будут сыграны матчи 4 – 6 туров.
КОГДА ФИНАЛ КУБКА?
В проекте структуры календаря четко обозначено число – 9 мая. Дата, учитывая День Победы и возможные рекомендации МВД, весьма рискованная, но альтернативы в календаре нет – другие дни в середине недели заняты под еврокубки.
КОГДА ПОСЛЕДНИЙ ТУР?
Чемпионат завершится 13 мая. Согласно регламенту, все встречи последнего тура состоятся в один день и начнутся в одно время.
- Рубин
- Терек
- Ростов
- Анжи
- Амкар
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Арсенал Тл
- Уфа
- Тосно
Tribunal Z
Спартачок откатает нулевую ничейку с Динамо, ЦСКА тоже с Анжи, Зенит 3 очка возьмёт с выезда. Всё нормально, лишь бы поросячий клуб не начал скулить по поводу судейства и что опять заговор против "великого" и очень "народного" Спартака, в общем лишь бы не пустил опять своё оружие которое он применял всегда весьма успешно. Судьи потом как зомбированные после такого оружия, забывают что правила едины для обоих команд которые на поле играют.
16:47
Hummel
Мдеее... Календарь в кабинете Миллера сочиняли? Отмучаться сразу, пока ни еврокубков, ни сборной. Млять, вот это всё питерское бл@дство уже в печёнках сидит...
16:45
Привет от дилетанта!
Thomas_Boy_ Какой еще "Терек"?! Лучший Клуб России называется "Ахмат"! 16:42 ------------------ Прости их брат, Аллах их накажет, имхо.
16:44
Привет от дилетанта!
Chrome Весьма удачно для "Зенита". Ничто не ограничивает от редкой возможности вылететь на Дальний Восток настолько заранее, насколько хочется, и гарантировано никакого наслоения с еврокубками. Случайное везение? 16:13 ------------------- Нет, конечно, это заговор.Бгг.
16:43
Thomas_Boy_
Какой еще "Терек"?! Лучший Клуб России называется "Ахмат"!
16:42
Нищ, дрищ, живу с мамкой
King's Bounty IIII Удачи Ростову и Спартаку ! Бомов в ФНЛ !! \\\\\\\\\\\\\\\\\\ Бомов в анал
16:38
Нищ, дрищ, живу с мамкой
fcdm88 Чемпион начнет с поражения. \\\\\\\\\\\\\\\\ Залупу на воротник
16:36
Нищ, дрищ, живу с мамкой
Опять комменты трут падлюки
16:35
King's Bounty IIII
Удачи Ростову и Спартаку ! Бомов в ФНЛ !!
16:33
Курдин
я надеялся что зенит в хабаровск в декабре полетит играть. фурсенко говорил что в футбол лучше играть зимой, а не летом.
16:32
сп@рт@к
Знаток1964, спасибо! Об этом и речь. Выиграл бы Спартак у киевлян, остался бы в вышке. Выиграло бы Динамо у Зенита, в прошлом сезоне,тоже осталось бы в вышке... Только ущербные люди могут искать виновных на стороне, а не искать проблемы в себе.
16:26
Знаток1964
сп@рт@к А утопило Спартак.....все тоже Динамо сыграв вничью с Араратом 0-0 и Чемпион 1976 осень Торпедо проиграв Арарату 0-1. Без Динамо Киев тоже не обошлось 3-1 выиграли в последнем туре у Спартака.
16:19
Chrome
Весьма удачно для "Зенита". Ничто не ограничивает от редкой возможности вылететь на Дальний Восток настолько заранее, насколько хочется, и гарантировано никакого наслоения с еврокубками. Случайное везение?
16:13
Jean4
Вынос мусора уже в первом туре =)))
16:11
shpasic
интересно, Манчини вернётся после этого выезда?
16:09
сп@рт@к
Все-таки есть какая-то кармическая связь между Спартаком и Динамо. Динамо, в последний раз, стало чемпионом, когда Спартак вылетел в пердив. Спартак вернул себе звание чемпиона, после долгого перерыва, когда Динамо играло в пердиве...
16:06
сп@рт@к
SIZ170 Динамо помнит, кто их в *пердив* слил////////...и в штаны тебе наложил.)
16:02
SIZ170
Динамо помнит, кто их в *пердив* слил...Уфа 3 : 1 Спартак М
15:53
Sovmestitel
Спартак - Динамо Москва, господа, настоящее дерби Всея Руси вернулось!!!! Я счастлив. P/S Последний раз был на Спартак - 2 - Динамо М в Тушино. Болельщики по центру сидели вперемешку, все мирно и спокойно. Так бы и всегда. :)
15:45
Xen1um
fcdm88, только в твоих влажных фантазиях.
15:44
Привет от дилетанта!
Московитые календарь составляли??
15:44
fcdm88
Чемпион начнет с поражения.
15:38
LAVROM
Терек? Не знаю такого клуба...
15:36
serenky25
Ахмат-Амкар. Поделят очко
15:33
Знаток1964
Зенит -3 очка к гадалке не ходи.....Чемпионам ,может тоже не повезти, очки раздобыть в игре со злобным Динамо.
15:26