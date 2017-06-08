В первом туре "Зенит" полетит в Хабаровск, а "Спартак" играет с "Динамо"

"СЭ" стал известен предварительный календарь первого тура чемпионата России-2017/18, который сегодня рассматривается на общем собрании РФПЛ.

Планируется, что будут утверждены первые 8 туров, а дальнейшее точное расписание будет известно по результатам отборочных турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Важная деталь – несмотря на то, что датой первого тура стоит 16 июля, все пары в этот день не сыграют. Тур будет разнесен на несколько дней. Кроме того, 14 июля – дата Суперкубка, в котором встретятся "Спартак" и "Локомотив", и две эти команды сыграют уже на неделе с 17 по 22 июля. (Сергей ЕГОРОВ)

В первом туре встречаются:

"Анжи" – ЦСКА

"Локомотив" – "Арсенал"

"СКА-Хабаровск" – "Зенит"

"Рубин" – "Краснодар"

"Тосно" – "Уфа"

"Спартак" – "Динамо"

"Урал" – "Ростов"

"Терек" – "Амкар"

Ранее лига утвердила проект структуры календаря и сроки турнира очень жесткие.

– Премьер-лига получила письмо, в котором содержится просьба главного тренера сборной закончить чемпионат-2017/18 12-13 мая, – эта цитата из интервью "СЭ" президента премьер-лиги Сергея Прядкина. Впрочем, есть и такая версия: согласно контракту с ФИФА на проведение ЧМ, все объекты инфраструктуры должны быть свободны за месяц до старта.

Это значит, что РФПЛ стартует очень рано. После перехода на систему "осень-весна" соревнования начинались 20 июля (2012/13), 14 июля (2013/14), 1 августа (2014/15), 17 июля (2015/16) и 30 июля (2016/17).

В этом сезоне особая сложность – он "зажат" между Кубком конфедераций и чемпионатом мира, и в случае выхода сборной России из группы на первом из этих турниров у футболистов нашей национальной команды почти не будет отпуска.

Первый тур запланирован на 16 июля. Но даты в проекте структуры календаря размечаются обычно на воскресенье, и начать играть могут и раньше – 15-го. Так, судя по всему, и произойдет.

КОГДА НАСТУПИТ ЗИМНЯЯ ПАУЗА?

До ухода в отпуск команды проведут 20 туров – последний в этом году намечен на 10 декабря.

В прошлом сезоне играли до 5 декабря, в 2015-м – до 4-го, в 2014-м и 2013-м – до 8-го, в 2012-м – до 10-го.

В случае неблагоприятного прогноза и непогоды есть возможность переноса на две резервные даты – 29 ноября и 25 февраля. В первом случае, впрочем, предстоит провести три тура за неделю – с 26 ноября по 3 декабря, во втором – рестарт состоится еще календарной зимой.

КОГДА ВОЗОБНОВИТСЯ ЧЕМПИОНАТ?

Пауза должна закончиться 4 марта. Важно отметить, что, несмотря на плотный календарь, весной не будут проводить туры через два дня на третий. Такой отрезок за весь сезон всего один – в период с 6 по 13 августа будут сыграны матчи 4 – 6 туров.

КОГДА ФИНАЛ КУБКА?

В проекте структуры календаря четко обозначено число – 9 мая. Дата, учитывая День Победы и возможные рекомендации МВД, весьма рискованная, но альтернативы в календаре нет – другие дни в середине недели заняты под еврокубки.

КОГДА ПОСЛЕДНИЙ ТУР?

Чемпионат завершится 13 мая. Согласно регламенту, все встречи последнего тура состоятся в один день и начнутся в одно время.

РФПЛ-2017/18. ГЛАВНЫЕ ДАТЫ