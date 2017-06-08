Дерби "Спартака" и ЦСКА могут перенести с 10 декабря на 20 февраля

Сегодня РФПЛ утвердила календарь чемпионата России в сезоне-2017/18. Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов сообщил, что резервная дата последнего тура премьер-лиги перед зимним перерывом назначена на 20 февраля 2018 года. Первый тур стартует 16 июля, 30-й тур намечен на 13 мая 2018-го.

– Резервная дата последнего тура перед зимним перерывом, который запланирован на 10 декабря, назначена на 20 февраля, – сказал Измайлов.

Ранее стало известно, что дерби ЦСКА – "Спартак" состоится 13 августа, а красно-белые должны принять армейцев 10 декабря. (Павел ГУРЕВИЧ)

В первом туре "Зенит" полетит в Хабаровск, а "Спартак" играет с "Динамо" //

Дерби ЦСКА и "Спартака" состоятся 13 августа и 10 декабря