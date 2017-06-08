Дерби "Спартака" и ЦСКА могут перенести с 10 декабря на 20 февраля

Сегодня РФПЛ утвердила календарь чемпионата России в сезоне-2017/18. Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов сообщил, что резервная дата последнего тура премьер-лиги перед зимним перерывом назначена на 20 февраля 2018 года. Первый тур стартует 16 июля, 30-й тур намечен на 13 мая 2018-го.
– Резервная дата последнего тура перед зимним перерывом, который запланирован на 10 декабря, назначена на 20 февраля, – сказал Измайлов.
Ранее стало известно, что дерби ЦСКА – "Спартак" состоится 13 августа, а красно-белые должны принять армейцев 10 декабря. (Павел ГУРЕВИЧ)
В первом туре "Зенит" полетит в Хабаровск, а "Спартак" играет с "Динамо" //
Дерби ЦСКА и "Спартака" состоятся 13 августа и 10 декабря
spetrov
П_о_в_а_р, а мне нравится (Валерий Георгиевич в роли комментатора).
18:16
П_о_в_а_р
Гаттузо Крут!!!!!!#! П_о_в_а_р ////Согласен. В никуда. Три стадика они уже разгромили ,в т.ч. и в Туле, а что будет дальше.....только сплошной позорище. Факт. Надеюсь УЕФА будет жесток к свинине. ----------------------- Всё было оплачено Леонид Арнольдычем. "Гулять так гулять" сказал Леонид Арнольдыч и всем всё возместил. А теперь всё, гулянья кончились. Трудовые будни на пути к новому спартаковскому чемпионству. И никакой Манчиний вам не поможет, кстати.
18:13
П_о_в_а_р
spetrov П_о_в_а_р, а как же Валераверим? Георгиевич не подведет. У него хорошо получается. ----------------------- Валерий Георгиевич двух слов чёт связать не могёт, даже когда не принимает секретный спартаковский напиток спасавший не раз Олег Иваныча на зимней рыбалке. Не то что Леонид Викторыч, кстати. За что только Тинатин Гивиевна платит ему 2 ляма?(( Грустно за отечественное ТВ.
18:12
serenky25
Ох я бы летающую тарелку построенную в Питере в космос запустил. Говорят ее построили из материалов доставленных с Луны и даже Марса. Ну должна же она летать то? За такие бабки.
18:10
Гаттузо Крут!!!!!!#!
П_о_в_а_р ////Согласен. В никуда. Три стадика они уже разгромили ,в т.ч. и в Туле, а что будет дальше.....только сплошной позорище. Факт. Надеюсь УЕФА будет жесток к свинине.
18:05
spetrov
П_о_в_а_р, а как же Валераверим? Георгиевич не подведет. У него хорошо получается.
18:03
serenky25
Васин уедет к Лене в Халл Сити. Семьянин среди берез до декабря устанет. Игорек продолжит рекорд ЛЧ. Так что Порвем как грелку. И не мечтайте.
18:03
П_о_в_а_р
Гаттузо Крут!!!!!!#! Да ничего переносить не надо. Сразу поросям засчитать поражение и усе. ------------------------- Грустно за отечественный футбол.(( Куда придёт он с такими болельщиками?
18:03
spetrov
...Все равно КПД на уровне не более 10%.
18:02
П_о_в_а_р
spetrov П_о_в_а_р, не знаю как игроки, но фанаты примут его точно. Причем при подобных обстоятельствах все поголовно. :) -------------------------- Некоторые даже в конских дозах. А некоторые напринимаются как свиньи. Увидят ли они дерби опосля этого?((( Грустно. Опять на наши форумные плечи ложится непредвзятый и аналитический разбор данного топ-матча.
18:01
Thomas_Boy_
serenky25 _________ А я чай хороший купила......Ahmad Tea называется. _________ Мы с Рамзаном Ахматовичем благодарим и благословляем тебя, фанат.
18:01
spetrov
Почему не играть такие игры в сентябре-октябре и апреле-мае. В декабре можно и с Локо. Паровозы тонкой настройки не требуют. Смазал маслом, добавил дровишек в топку и вперед! :)
18:00
Thomas_Boy_
П_о_в_а_р _________ Да чё вы переживаете... Спартак всё равно выиграет. ___________ Но не у "Ахмата". -------------------------- У них сложней будет выиграть, чем у остальных. Но выиграет. __________ Аллах не допустит.
17:59
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Да ничего переносить не надо. Сразу поросям засчитать поражение и усе.
17:59
serenky25
А я чай хороший купила......Ahmad Tea называется.
17:58
П_о_в_а_р
Thomas_Boy_ П_о_в_а_р _________ Да чё вы переживаете... Спартак всё равно выиграет. ___________ Но не у "Ахмата". -------------------------- У них сложней будет выиграть, чем у остальных. Но выиграет.
17:57
spetrov
П_о_в_а_р, не знаю как игроки, но фанаты примут его точно. Причем при подобных обстоятельствах все поголовно. :)
17:57
Thomas_Boy_
П_о_в_а_р _________ Да чё вы переживаете... Спартак всё равно выиграет. ___________ Но не у "Ахмата".
17:55
James Gang
Один хрен, всё та же зима, холодно и много снега!
17:55
Привет от дилетанта!
Лучше на 31 декабря, имхо конечно.
17:52
П_о_в_а_р
Смерть сусликам Лучше 10 декабря, я сейчас углубился в историю температуры 3 последних лет 10 декабря, -5 самая холодная (а в двух других случаях около 0), а в феврале убивать газон после зимы не имеет смысла. --------------------------- В феврале суслики просыпаются. Потопчут их Промясы всякие.
17:52
П_о_в_а_р
spetrov П_о_в_а_р, а мы не переживаем. Мы хотим проиграть в честной борьбе, а не по воле русского мороза. ;) ------------------------------- Наши негры более морозоустойчивы, чем ваши. Плюс до матча они примут секретный спартаковский напиток от Олег Иваныча, который не раз спасал его на рыбалке зимней.
17:50
баламошка
Надо Мутко отменить в России зиму.
17:49
serenky25
В августе приложим....а дальше будем посмотреть.
17:44
Смерть сусликам
Лучше 10 декабря, я сейчас углубился в историю температуры 3 последних лет 10 декабря, -5 самая холодная (а в двух других случаях около 0), а в феврале убивать газон после зимы не имеет смысла.
17:41
spetrov
П_о_в_а_р, а мы не переживаем. Мы хотим проиграть в честной борьбе, а не по воле русского мороза. ;)
17:40
йетивод
Лучше играть в декабре чем в феврале. В феврале больше шансов что снега по-колено и затвердевшее поле. А в декабре еще помягче будет.
17:40
П_о_в_а_р
Да чё вы переживаете... Спартак всё равно выиграет.
17:37
The glory !
Хрен редьки не слаще
17:37
spetrov
.
17:35