16:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дерби ЦСКА и "Спартака" запланированы на 13 августа и 10 декабря

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что РФПЛ утвердила календарь чемпионата России в сезоне-2017/18. Первый тур стартует 16 июля, 30-й тур намечен на 13 мая 2018 года.

– Дерби ЦСКА – "Спартак" состоится 13 августа, а "Спартак" примет ЦСКА 10 декабря, – сказал Бабаев. (Павел ГУРЕВИЧ)

В первом туре "Зенит" полетит в Хабаровск, а "Спартак" играет с "Динамо"

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Hrenoid

Видимо календарь сразу под бомжиков затачивают.

17:57

James Gang

10 декабря это конечно круто, но холодно...

17:24

sancesz

Это все ГВК! Что бы на Открытие арену меньше народу пришло. ))))

17:23

Островзаячий

Федуну и Гинеру пора продавать термобельё в магазинах атрибутики, шапки ушанки и варежки аля Булыкмн.

17:20

spartak-msk

Одно дерби испорчено. Надеюсь, вдарят морозы, и перенесут на март/апрель

17:09

карельский свинопас

да мне кажется хватит ума перенести на весну...

16:57

shpasic

а что, ЦСКА и Спартак особенные? если все играют 10 декабря, то и они пусть играют)

16:56

Spartak-Online1

10 декабря..ну что сказать-дураки!

16:51

Luch-Energy

Для кого этот матч 10 декабря??? Сколько градусов будет? -10?

16:49