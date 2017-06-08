Дерби ЦСКА и "Спартака" запланированы на 13 августа и 10 декабря

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что РФПЛ утвердила календарь чемпионата России в сезоне-2017/18. Первый тур стартует 16 июля, 30-й тур намечен на 13 мая 2018 года.
– Дерби ЦСКА – "Спартак" состоится 13 августа, а "Спартак" примет ЦСКА 10 декабря, – сказал Бабаев. (Павел ГУРЕВИЧ)
В первом туре "Зенит" полетит в Хабаровск, а "Спартак" играет с "Динамо"
Hrenoid
Видимо календарь сразу под бомжиков затачивают.
17:57
James Gang
10 декабря это конечно круто, но холодно...
17:24
sancesz
Это все ГВК! Что бы на Открытие арену меньше народу пришло. ))))
17:23
Островзаячий
Федуну и Гинеру пора продавать термобельё в магазинах атрибутики, шапки ушанки и варежки аля Булыкмн.
17:20
spartak-msk
Одно дерби испорчено. Надеюсь, вдарят морозы, и перенесут на март/апрель
17:09
карельский свинопас
да мне кажется хватит ума перенести на весну...
16:57
shpasic
а что, ЦСКА и Спартак особенные? если все играют 10 декабря, то и они пусть играют)
16:56
Spartak-Online1
10 декабря..ну что сказать-дураки!
16:51
Luch-Energy
Для кого этот матч 10 декабря??? Сколько градусов будет? -10?
16:49