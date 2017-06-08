Дерби ЦСКА и "Спартака" запланированы на 13 августа и 10 декабря

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что РФПЛ утвердила календарь чемпионата России в сезоне-2017/18. Первый тур стартует 16 июля, 30-й тур намечен на 13 мая 2018 года.

– Дерби ЦСКА – "Спартак" состоится 13 августа, а "Спартак" примет ЦСКА 10 декабря, – сказал Бабаев. (Павел ГУРЕВИЧ)

В первом туре "Зенит" полетит в Хабаровск, а "Спартак" играет с "Динамо"