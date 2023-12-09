В «Пари НН» рассказали о состоянии здоровья заболевших Майги, Живоглядова и Нигматуллина

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья футболистов клуба: полузащитника Мамаду Майги, защитника Дмитрия Живоглядова и голкипера Артура Нигматуллина.

«Они пока болеют, лежат с температурой», — сказал Кондратов «СЭ».

Ранее в «Пари НН» рассказали подробности эпидемии в клубе.

9 декабря нижегородцы в гостях проиграли «Зениту» (0:1) в матче 18-го тура РПЛ.