В «Пари НН» объяснили поражение от «Зенита»: «Не хватает уверенности в гостевых матчах»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в разговоре с «СЭ» высказался о поражении от «Зенита» в матче 18-го тура чемпионата России (0:1).

«Жалко, что никак не можем выиграть в гостях. Сегодня было тяжело. Моментики были, можно было их реализовывать. Пока нам не хватает уверенности в гостевых матчах», — сказал Кондратов «СЭ».

«Зенит» набрал 36 очков и поднялся на первое место в РПЛ. На второй строчке находится «Краснодар» (35), который в воскресенье, 10 декабря, сыграет с ЦСКА в 18-м туре. «Пари НН» располагается на 9-й строчке (24).