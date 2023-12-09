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Сегодня, 22:02

В «Пари НН» объяснили поражение от «Зенита»: «Не хватает уверенности в гостевых матчах»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в разговоре с «СЭ» высказался о поражении от «Зенита» в матче 18-го тура чемпионата России (0:1).

«Жалко, что никак не можем выиграть в гостях. Сегодня было тяжело. Моментики были, можно было их реализовывать. Пока нам не хватает уверенности в гостевых матчах», — сказал Кондратов «СЭ».

&laquo;Зенит&raquo; победил &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; благодаря голу Матео Кассьерры (1:0). Отпускная победа «Зенита» — обыграл «Пари НН» и временно вернулся на вершину

«Зенит» набрал 36 очков и поднялся на первое место в РПЛ. На второй строчке находится «Краснодар» (35), который в воскресенье, 10 декабря, сыграет с ЦСКА в 18-м туре. «Пари НН» располагается на 9-й строчке (24).

РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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