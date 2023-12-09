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Главный тренер «Пари НН» Юран: «Половина команды заболела. Боялся, что самому придется играть»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, как команда готовилась к матчу 18-го тура РПЛ против «Зенита».

«Готовились мы на велотренажерах неделю. Потому что в Нижнем Новгороде -15, -17, -20 вчера. Возможности не было потренироваться. Один раз в среду я вывел команду на 25 минут и сразу потерял бойцов. Стаматов сразу после «Урала» заболел и Живоглядов с температурой. Нигматуллина потеряли, Мухина — с температурой. Половина команды тоже с больным горлом, но хорошо работали медики. Боялся, что самому придется играть, тур же нужно провести. Сказал тренерскому штабу готовиться, мало ли что впереди, тур бы доиграли!» — сказал Юран.

Также он подвел итоги первой части чемпионата России сезона-2023/24 для команды.

«Доволен первой частью чемпионата, но недоволен концовкой, что зима так наступила. Наверное, тур можно было перенести на зиму. Если Краснодарский край и «Зенит» под крышей позволяет погода тренироваться. Я уже говорил функционерам: давайте уважать футболистам. Многие говорили, что в Москве решат судьи по температуре. В Грозном и Краснодаре нормально, но нам то что неделю делать, как тренироваться? Нам не рассказывали, как в такой ситуации выходить. Играл в Германии, было -2,-3, снег — все подняли вопрос, что это травмоопасно для футболистов, риск получить травму и перенесли. В прошлом играл, в декабре нужно было доигрывать, но там была Лига чемпионов. А сейчас что, безвыходная ситуация? Одни готовятся, а другие велосипед крутят. Доволен результатом, но девятое место, хочется еще больше. Парни молодцы, я их поблагодарил. Теперь их время. В чемпионате мое время, а когда отдых — их время. Пусть отдыхают с семьей, с близкими, празднуют Новый год», — добавил тренер.

9 декабря «Пари НН» уступил сине-бело-голубым со счетом 0:1. Команда из Нижнего Новгорода располагается на 9-й строчке в турнирной таблице с 24 очками. Следующий матч в РПЛ нижегородцы сыграют в марте с «Факелом».

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Ростов

 16 1 5
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