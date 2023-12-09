Главный тренер «Пари НН» Юран: «Половина команды заболела. Боялся, что самому придется играть»
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, как команда готовилась к матчу 18-го тура РПЛ против «Зенита».
«Готовились мы на велотренажерах неделю. Потому что в Нижнем Новгороде -15, -17, -20 вчера. Возможности не было потренироваться. Один раз в среду я вывел команду на 25 минут и сразу потерял бойцов. Стаматов сразу после «Урала» заболел и Живоглядов с температурой. Нигматуллина потеряли, Мухина — с температурой. Половина команды тоже с больным горлом, но хорошо работали медики. Боялся, что самому придется играть, тур же нужно провести. Сказал тренерскому штабу готовиться, мало ли что впереди, тур бы доиграли!» — сказал Юран.
Также он подвел итоги первой части чемпионата России сезона-2023/24 для команды.
«Доволен первой частью чемпионата, но недоволен концовкой, что зима так наступила. Наверное, тур можно было перенести на зиму. Если Краснодарский край и «Зенит» под крышей позволяет погода тренироваться. Я уже говорил функционерам: давайте уважать футболистам. Многие говорили, что в Москве решат судьи по температуре. В Грозном и Краснодаре нормально, но нам то что неделю делать, как тренироваться? Нам не рассказывали, как в такой ситуации выходить. Играл в Германии, было -2,-3, снег — все подняли вопрос, что это травмоопасно для футболистов, риск получить травму и перенесли. В прошлом играл, в декабре нужно было доигрывать, но там была Лига чемпионов. А сейчас что, безвыходная ситуация? Одни готовятся, а другие велосипед крутят. Доволен результатом, но девятое место, хочется еще больше. Парни молодцы, я их поблагодарил. Теперь их время. В чемпионате мое время, а когда отдых — их время. Пусть отдыхают с семьей, с близкими, празднуют Новый год», — добавил тренер.
9 декабря «Пари НН» уступил сине-бело-голубым со счетом 0:1. Команда из Нижнего Новгорода располагается на 9-й строчке в турнирной таблице с 24 очками. Следующий матч в РПЛ нижегородцы сыграют в марте с «Факелом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
2
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|0 : 0
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|1 : 0
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4