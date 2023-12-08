Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:20

В «Пари НН» рассказали об эпидемии: «Юран не унывает. Будем биться с «Зенитом» насколько хватит наших сил»

В «Пари НН» отреагировали на информацию об эпидемии в команде
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об эпидемии в клубе. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Сейчас сезон острых респираторных вирусных инфекций не только в Нижнем Новгороде, а повсеместно — в Москве, Санкт-Петербурге в том числе, — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ». — Наши ребята тоже люди, тоже могут столкнуться с инфекцией, что и произошло. Несколько человек сейчас чувствует себя не очень хорошо. Пока решения, кто будет в стартовом составе, нет. Оно будет приниматься завтра».

Также Мелик-Гусейнов рассказал подробности эпидемии в клубе.

«Сейчас несколько человек с температурой больше 38 градусов. Наши медики работают по определенному протоколу. Если завтра симптоматика уйдет, температуры не будет, а организм будет готов к такой физической нагрузке, то тот, кто болеет сейчас, может, и выйдет завтра. Сергей Николаевич не унывает. Мы будем биться с «Зенитом» насколько хватит наших сил, мы готовы к этой игре и ментально, и физически. Мамаду тоже приболел, но не так сильно, как остальные. Может, завтра все хорошо будет с его здоровьем», — добавил Мелик-Гусейнов.

В 18-м туре РПЛ «Пари НН» встретится с «Зенитом». Матч пройдет 9 декабря в 19.45 по московскому времени на «Газпром Арене».

ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
Разыгрывающий «Далласа» Дончич установил рекорд НБА
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил достижение 1500 очков в НХЛ
Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
Глава МИД Британии указал на необходимость предоставления Западом помощи Украине
В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
В матчах «Краснодар» — ЦСКА и «Зенит» — «Пари НН» применят офсайдные линии
Новиков: «Федотов должен настроить ЦСКА на игру с «Краснодаром», как на последний бой»
Гришин: «Раз в регламенте написано играть в такую холодную погоду, пусть играют»
В «Урале» сообщили о готовности сыграть против «Локомотива»
Зиньковский — о матче с «Крыльями» в первом круге: «0:4 — это был серьезный удар, очень болезненный»
«Факел» показал состояние поля в Воронеже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камоцци считает, что Сперцяну стоит покинуть «Краснодар» зимой ради «Ювентуса»

Гришин: «Раз в регламенте написано играть в такую холодную погоду, пусть играют»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости