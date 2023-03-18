В «Оренбурге» ответили на вопрос о возможных двойных премиальных за победу над «Спартаком»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос «СЭ» о возможных двойных премиальных для игроков за победу над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

«В понедельник встретимся с президентом. Футболисты всегда не против двойных премиальных, особенно латиносы. Этот вопрос возникнет, будем решать с президентом», — сказал Андреев «СЭ».

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.