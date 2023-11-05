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Сегодня, 11:35

В «Оренбурге» допустили уход Веры в «Локомотив» в зимнее трансферное окно

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Лукас Вера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» оценил вероятность ухода нападающего Лукаса Веры в «Локомотив» этой зимой.

«Все может быть. Посмотрим. Не хотел бы говорить об этом. Сейчас идет чемпионат, будем говорить об этом после первого круга», — сказал Андреев «СЭ».

3 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что аргентинский футболист близок к переходу в «Локомотив». По информации источника, Вера заключит с московским клубом контракт на 3,5 года. Позже президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил переговоры с железнодорожниками по Вере.

В текущем сезоне 26-летний Вера провел 13 матчей за оренбуржцев во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Лукас Вера
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
2
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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