Агент Глебова: «Из «Спартака» и «Зенита» никто не звонит, никаких разговоров о трансфере нет»

Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, ответил на вопрос, возможен ли переход футболиста в другой клуб в зимнее трансферное окно.

— Возможный трансфер вообще не обсуждается, не о чем говорить. Данил готовится к матчам, — приводит «РБ Спорт» слова агента.

— Из «Спартака» и «Зенита» никто не звонит?

— Нет, никто не звонит. Никаких разговоров вообще нет.

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провел 18 матчей за ростовчан во всех турнирах, отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Его контракт с командой рассчитан до июня 2028 года.

«Ростов» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков за 13 туров.