В «Локомотиве» прокомментировали задымление на территории стадиона: «РЖД Арене» ничего не угрожает»

В пресс-службе «Локомотива» ответили на вопрос «СЭ» о задымлении на территории стадиона «РЖД Арена».

«РЖД Арене ничего не угрожает. Пожар произошел на стройке на Бульваре Рокоссовского», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Локомотив».