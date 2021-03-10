В Казахстане утверждают, что переход Кутепова в «Астану» сорвался

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов мог перейти в «Астану», утверждает Meta-ratings.kz.

Услуги 27-летнего защитника зимой были предложены «Астане». Кутепов нуждается в практике, главный тренер московского клуба Доменико Тедеско не балует его игровым временем.

При этом, «Спартак» не желает отдавать его в другой клуб РПЛ. Поэтому вариант с «Астаной» устраивал всех. Но трансфер сорвался, причины этого неизвестны.

В нынешнем сезоне 27-летний игрок обороны провел 9 матчей в РПЛ, иногда выходя даже на позицию нападающего.