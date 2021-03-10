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Агент Кутепова ответил на вопрос о будущем игрока в «Спартаке»

10 марта 2021, 19:16
Илья Кутепов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Кутепов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Агент Дамиано Драго, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Кутепова, рассказал «СЭ» о будущем игрока в клубе.

«Могу сказать, что Илья сейчас игрок «Спартака». То, что у него было в октябре с предыдущим генеральным директором — это в прошлом. В этом сезоне в «Спартаке» было много изменений, поэтому пока я предпочитаю не говорить о людях, которых больше нет в клубе. Если летом что-то изменится, то мы прокомментируем«, — сказал Драго «СЭ».

27-летний футболист в текущем сезоне провел 11 матчей за «Спартак» во всех турнирах.

(Данил Алешин)

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