Сергей Иванов будет судить матч «Динамо» — «Спартак»
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 22-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает сайт РФС.
«Химки» — «Ростов»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Антон Кобзев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Александр Гончар.
«Урал» — «Ротор»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Алексей Ширяев; резервный судья — Лаша Верулидзе; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Игорь Синер.
«Арсенал» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Юрий Чеботарев.
«Зенит» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Арам Петросян, Владислав Назаров; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Эдуард Малый.
«Динамо» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Николай Иванов.
«Уфа» — «Рубин»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Александр Богданов; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Станислав Васильев; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Французов.
«Тамбов» — «Краснодар»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Юрий Баскаков.
«Локомотив» — «Сочи»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Алексей Воронцов; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Геннадий Куличенков.
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