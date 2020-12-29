В Италии утверждают, что «Спартак» сохранил интерес к Хюсаю из «Наполи»

«Спартак» сохраняет интерес к защитнику «Наполи» Эльсеиду Хюсаю, сообщил итальянский журналист и эксперт по трансферному рынку Чиро Венерато.

«Хюсай? Самый конкретный интерес от «Ромы», также может быть заинтересованность и от других клубов, — сказал журналист в эфире Radio Kiss Kiss. — Также есть «Спартак», который ранее уже отправлял запрос по Хюсаю в «Наполи», но Гаттузо заблокировал переход. Для игрока наиболее приемлемый вариант — остаться в Италии, и «Рома» подходит для этого».

26-летний албанец в текущем сезоне провел восемь матчей за «Наполи» во всех турнирах.