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Сегодня, 22:42

Кобелев уверен, что «Динамо» сохраняет шансы на чемпионство

Алина Савинова
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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о результатах бело-голубых в первой части сезона РПЛ.

«Я всегда настороженно отношусь к промежуточным итогам. Очень много было моментов, 90%, наверное, когда команда играла хорошо только в одной половине сезона. Поэтому, честно говоря, боюсь сглазить. Я уже говорил, что состав хороший, последние игры внушают оптимизм с точки зрения и комплектования команды, и сыгранности — все лучше и лучше получается», — приводит Metaratings.ru слова Кобелева.

Также он ответил на вопрос, сохраняет ли московская команда шансы на чемпионство.

«Ну, конечно. Шесть очков отрыв, конечно», — добавил специалист.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче после зимнего перерыва московская команда встретится с «Локомотивом».

Ранее стало известно, что «Динамо» планирует провести 11 контрольных матчей во время зимних сборов.

Источник: https://metaratings.ru/news/kobelev-konechno-dinamo-sokhranyaet-shansy-na-chempionstvo-316286/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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Виктор Александров

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