«Урал» — «Рубин»: Бикфалви открыл счет в матче и установил личный рекорд результативности в РПЛ

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви открыл счет в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он отличился на 23-й минуте встречи — 1:0.

После нескольких рикошетов мяч оказался в ногах румынского хавбека, который отправил его в угол ворот.

Бикфалви забил девятый гол в нынешнем сезоне. Он установил личный рекорд результативности в РПЛ.