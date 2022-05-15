Иван Сергеев рассказал о поддержке Артема Дзюбы в «Зените»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, что капитан команды Артем Дзюба после каждого забитого гола поздравлял его.

«Когда я забил восьмой гол в чемпионате с «Краснодаром», Артем меня сразу поздравил, хоть сам на этот матч из-за небольшой травмы не ездил. А до этого после каждого моего мяча подходил, хорошие слова говорил», — цитирует Сергеева matchtv.ru

Сергеев выступает в «Зените» с января 2022 года, заключив контракт до 2025 года. В этом сезоне 27-летний футболист провел 27 матчей в РПЛ, забив 10 голов и сделав 7 ассистов.