«Урал» — «Ростов»: ничья после первого тайма

«Урал» и «Ростов» играют вничью после первого тайма матча 21-го тура РПЛ — 0:0.

Игра проходит в Екатеринбурге. Перед началом встречи «Ростов» с 35 очками занимал девятое место в РПЛ. «Урал» (25) шел 13-м в турнирной таблице.