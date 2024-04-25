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Игрок «Рубина» Иву: «В первой игре против «Зенита» мы еще не были готовы»

Алина Савинова
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Нигерийский полузащитник «Рубина» Угочукву Иву сравнил матчи текущего сезона РПЛ против «Зенита».

В 8-м туре РПЛ казанская команда дома уступила сине-бело-голубым со счетом 0:3, а в 21-м туре одержала победу на выезде (2:0).

«Разница заключалась в том, что в первой игре мы еще не были готовы. Как я уже говорил, у нас много новых футболистов, и тренер пытается построить команду. Сейчас мы стали играть лучше, потому что футболисты адаптировались к чемпионату, а для многих РПЛ стала новой лигой. Я думаю, что разница именно в этом», — цитирует Иву Metaratings.ru.

«Зенит» с 50 очками продолжает лидировать в чемпионате России. «Рубин» (36) обошел «Ростов» (34) и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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