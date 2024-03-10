Самедов назвал важной победу «Факела» над «Спартаком»: «Очень рад»

Селекционер «Факела» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

«Вы знаете, я просто очень рад, что мы добились этой победы и все. Это очень важные очки в первую очередь для «Факела», — сказал Самедов «СЭ».

«Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 25 очков и занимает 11-ю строчку.

30 марта «Спартак» примет «Урал» в 21-м туре РПЛ, «Факел» сыграет дома с «Оренбургом» 30-го числа.