«Уфа» поддержала решения в судейском корпусе РФС
15:05
ФК «Уфа» объявила о поддержке председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
«Футбольный клуб «Уфа» полностью поддерживает решения председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца, которые направлены на улучшение качества работы арбитров и повышение их квалификации. Желаем Ашоту Рафаиловичу успехов в его непростой и очень важной для всего российского футбола работе!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
После матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Ростов» Хачатурянц пожизненно отстранил от судейства главного арбитра встречи Михаила Вилкова.
Ранее Хачатурянца поддержали «Спартак», «Ростов», ЦСКА, «Ахмат», «Рубин» и «Краснодар».
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