«Уфа» поддержала решения в судейском корпусе РФС

ФК «Уфа» объявила о поддержке председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

«Футбольный клуб «Уфа» полностью поддерживает решения председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца, которые направлены на улучшение качества работы арбитров и повышение их квалификации. Желаем Ашоту Рафаиловичу успехов в его непростой и очень важной для всего российского футбола работе!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

После матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Ростов» Хачатурянц пожизненно отстранил от судейства главного арбитра встречи Михаила Вилкова.

Ранее Хачатурянца поддержали «Спартак», «Ростов», ЦСКА, «Ахмат», «Рубин» и «Краснодар».