«Спартак» объявил о подписании контракта с новым спонсором — производителем умных устройств

Коммерческий директор «Спартака» Вячеслав Соловьев поделился подробностями сотрудничества с новым спонсором — компанией SberDevices.

«Мы рады сегодня подписываться с ведущим производителем умных устройств в нашей стране, компанией SberDevices. «Спартак» — самый популярный клуб в стране и нам очень важно иметь больших партнеров, лидирующих в своих областях.

Мы собираемся переоснастить стадион телевизорами. Будем делать совместные розыгрыши. Мы рады этому партнерству. Планируем развиваться. Много чего интересного покажем на деле. Добро пожаловать в красно-белую семью!» — сообщил Соловьев журналистам.

Ранее коммерческий директор красно-белых сообщил о росте доходов от спонсорских контрактов на 200 процентов за последние два года.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками. 19 августа красно-белые сыграют с «Рубином» на выезде во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.