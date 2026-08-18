Мостовой: «Талалаев уже давно перегибает палку. Раньше говорили звездная болезнь, хотя кто он такой»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

После матча против «Спартака» (1:2) в 4-м туре РПЛ главный тренер калининградцев раскритиковал судейство, заявив: «Когда в статусе ВАР работает Сергей Иванов, мы очков не набираем»

«Талалаев уже давно перегибает палку, так что его поведение уже не удивляет. Раньше это называлось звездной болезнью. Хотя он-то кто такой? Его все равно никто не знает как футболиста и так далее», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Ранее Мостовой и Талалаев неоднократно критиковали друг друга через СМИ. После поражения от «Спартака» калининградцы с 6 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.