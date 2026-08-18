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Кобелев — о пенальти в ворота «Динамо»: «Если Рикардо не достает мяч, зачем касается ноги Соболева?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» поделился мнением о том, что пенальти в ворота бело-голубых в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:3) назначен верно.

На 27-й минуте главный арбитр Артем Чистяков после вмешательства ВАР (Павел Кукуян и Евгений Кукуляк) назначил 11-метровый удар в ворота «Динамо» после падения нападающего «Зенита» Александра Соболева в борьбе с защитником московской команды Давидом Рикардо, который попал сопернику по ноге.

— Ключевой момент матча — пенальти в ворота москвичей. Далеко не все согласились с решением арбитра.

— Раньше я бы тоже сказал, что это скорее не пенальти. Но теперь, в эпоху ВАР, когда нам показывают повторы, мы видим, что касание-то было.

И я не понял действий защитника бело-голубых Рикардо. Он не попадает по мячу, но касается ноги Соболева. Зачем это надо?

Соболев принимает мяч спиной к воротам, так? Либо ты играешь на опережение, либо ждешь отскока. После приема накрывай нападающего. Сейчас же каждый эпизод просматривается под микроскопом.

Если ты не достаешь до мяча, останься в своей позиции и перекрывай удар или передачу зенитовца. А тут было касание, контакт... В первую секунду я, кстати, ничего не увидел. Но повторы все показали. Пенальти. Просто защитник не должен так играть в своей штрафной. Вот и все.

Константин Тюкавин и&nbsp;Андрей Кобелев.«Наступит день, когда Тюкавин скажет «Динамо»: «Мне нужны титулы». Кобелев — о победе «Зенита»

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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 5
Александр Соболев
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Виктор Окишор
Виктор Окишор

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И К Ж
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Рубин

 3 1 1
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