Кобелев — о пенальти в ворота «Динамо»: «Если Рикардо не достает мяч, зачем касается ноги Соболева?»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» поделился мнением о том, что пенальти в ворота бело-голубых в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:3) назначен верно.

На 27-й минуте главный арбитр Артем Чистяков после вмешательства ВАР (Павел Кукуян и Евгений Кукуляк) назначил 11-метровый удар в ворота «Динамо» после падения нападающего «Зенита» Александра Соболева в борьбе с защитником московской команды Давидом Рикардо, который попал сопернику по ноге.

— Ключевой момент матча — пенальти в ворота москвичей. Далеко не все согласились с решением арбитра.

— Раньше я бы тоже сказал, что это скорее не пенальти. Но теперь, в эпоху ВАР, когда нам показывают повторы, мы видим, что касание-то было.

И я не понял действий защитника бело-голубых Рикардо. Он не попадает по мячу, но касается ноги Соболева. Зачем это надо?

Соболев принимает мяч спиной к воротам, так? Либо ты играешь на опережение, либо ждешь отскока. После приема накрывай нападающего. Сейчас же каждый эпизод просматривается под микроскопом.

Если ты не достаешь до мяча, останься в своей позиции и перекрывай удар или передачу зенитовца. А тут было касание, контакт... В первую секунду я, кстати, ничего не увидел. Но повторы все показали. Пенальти. Просто защитник не должен так играть в своей штрафной. Вот и все.