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Кобелев: «Тюкавин в «Зените»? Он уже хочет что-то выиграть»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» оценил вероятность перехода нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в «Зенит».

— После матча опять пошли разговоры о возможном переходе Тюкавина в «Зенит». Не кажется ли, что Константину уже не хватает мотивации выступать за бело-голубых?

— Я не люблю комментировать слухи, не обращаю на них внимания. Другое дело — трансферное окно у нас пока открыто. Дедлайн еще не наступил. На сегодняшний день Тюкавин — игрок «Динамо». Другой информации у меня нет.

При этом, думаю, придет время, когда Тюкавин и его агент скажут «Динамо»: «Спасибо за хороший контракт, но нам нужны титулы».

— Вот как?

— Это касается не только Тюкавина. Любой футболист с амбициями хочет в своей карьере что-то выиграть. В «Зените» у тебя, пожалуй, больше возможностей взять трофей. Поэтому в этой истории ничего исключать нельзя.

Константин Тюкавин и&nbsp;Андрей Кобелев.«Наступит день, когда Тюкавин скажет «Динамо»: «Мне нужны титулы». Кобелев — о победе «Зенита»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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