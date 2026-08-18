Кобелев: «Тюкавин в «Зените»? Он уже хочет что-то выиграть»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» оценил вероятность перехода нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в «Зенит».

— После матча опять пошли разговоры о возможном переходе Тюкавина в «Зенит». Не кажется ли, что Константину уже не хватает мотивации выступать за бело-голубых?

— Я не люблю комментировать слухи, не обращаю на них внимания. Другое дело — трансферное окно у нас пока открыто. Дедлайн еще не наступил. На сегодняшний день Тюкавин — игрок «Динамо». Другой информации у меня нет.

При этом, думаю, придет время, когда Тюкавин и его агент скажут «Динамо»: «Спасибо за хороший контракт, но нам нужны титулы».

— Вот как?

— Это касается не только Тюкавина. Любой футболист с амбициями хочет в своей карьере что-то выиграть. В «Зените» у тебя, пожалуй, больше возможностей взять трофей. Поэтому в этой истории ничего исключать нельзя.