«Наступит день, когда Тюкавин скажет «Динамо»: «Мне нужны титулы». Кобелев — о победе «Зенита»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев — о составе и перспективах бело-голубых после поражения от «Зенита» (0:3).

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

16 августа, 14:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Входить в сезон с Гладышевым и Артуром на флангах — абсурд

— Счет, пожалуй, не по игре, — говорит Кобелев. — Честно говоря, футбол в Питере мне зрелищным не показался. Обе команды садились в оборону. Было много позиционных атак. В общем, не очень интересный матч.

«Зенит» использовал все свои шансы. А «Динамо», на мой взгляд, создало мало голевых моментов. Ударов-то хватало, но без особой остроты. Бело-голубые в какой-то момент вообще сделали ставку на навесы с флангов, что несвойственно для этой команды.

— Ждали от гостей более осмысленной игры низом?

— Да. У «Зенита» два хороших центральных защитника, которые снимали весь верх. Мало быстрых атак. Причем в исполнении обеих команд.

— К Бителло есть претензии?

— Я бы не хотел сейчас оценивать именно Бителло. Пришел новый главный тренер, он использует схему 4-3-3. Для этой системы нужны соответствующие вингеры, инсайды. Быстрые, качественные футболисты. Вот здесь я вижу определенные проблемы.

— И как они решаются?

— Либо покупать сильных вингеров, либо перестраивать схему. Для решения высоких задач нужен определенный подбор исполнителей. А когда Сергеев выходит на замену на позицию крайнего нападающего, это не слишком эффективно. Мягко говоря, неправильно это.

— Сергеев заменил Гладышева, который в этом сезоне пока не слишком эффективен и конкретен. Может быть, перехвалили мы его в прошлом году?

— Такова специфика журналистской работы. Давать оценки после каждого тура (улыбается). Мне кажется, что по своему функционалу Гладышев — не крайний нападающий. Не вингер. Но имеем то, что имеем.

Понимаете, входить в чемпионат с вингерами Гладышевым и Артуром при системе 4-3-3 — это просто абсурд. Говорить о каких-то титулах при такой схеме, с такими исполнителями на флангах очень сложно.

— Ключевой момент матча — пенальти в ворота москвичей. Далеко не все согласились с решением арбитра.

— Раньше я бы тоже сказал, что это скорее не пенальти. Но теперь, в эпоху ВАР, когда нам показывают повторы, мы видим, что касание-то было.

И я не понял действий защитника бело-голубых Рикардо. Он не попадает по мячу, но касается ноги Соболева. Зачем это надо?

Соболев принимает мяч спиной к воротам, так? Либо ты играешь на опережение, либо ждешь отскока. После приема накрывай нападающего. Сейчас же каждый эпизод просматривается под микроскопом.

Если ты не достаешь до мяча, останься в своей позиции и перекрывай удар или передачу зенитовца. А тут было касание, контакт... В первую секунду я, кстати, ничего не увидел. Но повторы все показали. Пенальти. Просто защитник не должен так играть в своей штрафной. Вот и все.

Константин Тюкавин. Фото ФК «Динамо»

Тюкавин в «Зените»? Он уже хочет что-то выиграть

— После матча опять пошли разговоры о возможном переходе Тюкавина в «Зенит». Не кажется, что Константину уже не хватает мотивации выступать за бело-голубых?

— Я не люблю комментировать слухи, не обращаю на них внимания. Другое дело — трансферное окно у нас пока открыто. Дедлайн еще не наступил. На сегодняшний день Тюкавин — игрок «Динамо». Другой информации у меня нет.

При этом, думаю, придет время, когда Тюкавин и его агент скажут «Динамо»: «Спасибо за хороший контракт, но нам нужны титулы».

— Вот как?

— Это касается не только Тюкавина. Любой футболист с амбициями хочет в своей карьере что-то выиграть. В «Зените» у тебя, пожалуй, больше возможностей взять трофей. Поэтому в этой истории ничего исключать нельзя.

— Несмотря на крупную победу, «Зенит» не убедил?

— Ребят, так можно каждый тур говорить. Убеждает, не убеждает... У нас очень длинный чемпионат. Трансферное окно еще не закрыто. Посмотрим, кто как еще усилится. Сейчас у «Зенита» 9 очков. Считаю питерцев, «Краснодар» и «Спартак», если москвичи сохранят Барко и нынешний настрой, главными претендентами на чемпионство.

— Какими вам тогда видятся перспективы «Динамо»?

— Здесь все упирается в состав, трансферы. Нужно усиление. Если «Динамо» сумеет приобрести двух качественных вингеров, то тоже сможет включиться в борьбу за высокие места. Но, повторюсь, нужны исполнители высокого уровня, которые способны делать разницу и превосходят тех, кто сейчас играет на их позициях.

Например, против «Зенита» слева в обороне вышел Рубенс. Я не считаю, что он сильнее Скопинцева. Абсолютно такой же по уровню футболист с огрехами в игре в обороне. Только у него еще и иностранный паспорт. А так какой-то разницы я не вижу.

Если бело-голубые возьмут на замену Артуру и Гладышеву таких же по уровню вингеров, толку не будет. Нужны игроки, которые стоят 10 миллионов и выше.

— Больше десяти?

— Ну конечно. Футболист за 5-6 миллионов — это уже лотерея. 50 на 50. Появятся в команде сильные вингеры, тогда и Бителло заиграет по-другому, и Маринкин прибавит, и Тюкавин начнет стабильно забивать.

— Рубенс вас не убеждает. Что скажете о правом защитнике Касересе?

— Опять же, до него справа играли Маричаль, Майсторович. Мне кажется, это футболисты примерно одного и того же уровня. То же самое могу сказать и про центр поля. Для титулов нужны все-таки другие исполнители. Считаю, в «Динамо» сейчас есть четыре-пять футболистов, которые способны бороться за чемпионство. Не более.