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Спартак — Зенит: когда матч РПЛ, во сколько начало, дата и время игры 23 августа 2026

«Спартак» — «Зенит»: когда матч РПЛ, дата и время игры

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Пабло Солари.
Фото Global Look Press

«Спартак» и «Зенит» сыграют в матче 5-го тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в воскресенье, 23 августа. Встреча пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
23 августа, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Зенит

Матч «Спартак» — «Зенит» в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Смотреть игру также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в ретрансляции федерального телеэфира. Начало трансляции — в 19.00 по московскому времени, за час до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры в Москве. Следить за стартовыми составами, статистикой, основными событиями и результатом игры «Спартак» — «Зенит» можно будет в матч-центре «СЭ».

В прошлом сезоне «Спартак» и «Зенит» провели 2 матча в РПЛ. В Москве команды сыграли вничью (2:2), а в Санкт-Петербурге «Зенит» победил (2:0). Всего соперники встречались в чемпионате России 64 раза: «Зенит» одержал 26 побед, «Спартак» — 19, еще 19 матчей завершились вничью.

РПЛ: расписание и результаты матчей, турнирная таблица, составы команд, новости и статистика чемпионата России в актуальном виде

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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