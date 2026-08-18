«Спартак» — «Зенит»: когда матч РПЛ, дата и время игры

«Спартак» и «Зенит» сыграют в матче 5-го тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в воскресенье, 23 августа. Встреча пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

23 августа, 20:00. Лукойл Арена (Москва)

Матч «Спартак» — «Зенит» в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Смотреть игру также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в ретрансляции федерального телеэфира. Начало трансляции — в 19.00 по московскому времени, за час до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры в Москве. Следить за стартовыми составами, статистикой, основными событиями и результатом игры «Спартак» — «Зенит» можно будет в матч-центре «СЭ».

В прошлом сезоне «Спартак» и «Зенит» провели 2 матча в РПЛ. В Москве команды сыграли вничью (2:2), а в Санкт-Петербурге «Зенит» победил (2:0). Всего соперники встречались в чемпионате России 64 раза: «Зенит» одержал 26 побед, «Спартак» — 19, еще 19 матчей завершились вничью.

РПЛ: расписание и результаты матчей, турнирная таблица, составы команд, новости и статистика чемпионата России в актуальном виде