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Президент «Галатасарая» Озбек подтвердил переход Батракова из «Локомотива»

Алина Савинова

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек подтвердил, что турецкий клуб приобрел полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Ранее турецкий журналист Эртан Сюзгюн сообщил, что 21-летний футболист в среду или четверг прилетит в Стамбул для подписания контракта с «Галатасараем». По его информации, предложение турецкой стороны превысило 30 миллионов евро.

«Мы приобрели лучшего игрока из наших скаутских отчетов. Нашему тренеру он тоже понравился. Все увидят, насколько высококлассного игрока мы подписали», — приводит газета Fanatik слова Озбека.

Батраков — воспитанник «Локомотива». Всего за основную команду железнодорожников он провел 84 матча во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи. Батраков признавался лучшим молодым игроком РПЛ в последних двух сезонах.

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Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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