Президент «Галатасарая» Озбек подтвердил переход Батракова из «Локомотива»

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек подтвердил, что турецкий клуб приобрел полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Ранее турецкий журналист Эртан Сюзгюн сообщил, что 21-летний футболист в среду или четверг прилетит в Стамбул для подписания контракта с «Галатасараем». По его информации, предложение турецкой стороны превысило 30 миллионов евро.

«Мы приобрели лучшего игрока из наших скаутских отчетов. Нашему тренеру он тоже понравился. Все увидят, насколько высококлассного игрока мы подписали», — приводит газета Fanatik слова Озбека.

Батраков — воспитанник «Локомотива». Всего за основную команду железнодорожников он провел 84 матча во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи. Батраков признавался лучшим молодым игроком РПЛ в последних двух сезонах.